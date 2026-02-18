Оранжев код за силен вятър е обявен в Сливен, поривите достигат 86 км/ч

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Скоростта на вятъра в Сливен в момента е 24 метра в секунда, което се равнява на около 86 км/ч. Вятърът е северозападен. За изминалото денонощие количеството на валежите е 28 литра на квадратен метър. Това съобщиха за БТА от хидрометеорологичната станция в града.

За област Сливен е обявен оранжев код за опасно време от Национален институт по метеорология и хидрология при очаквана скорост на вятъра между 20 и 29 метра в секунда (70–100 км/ч).

В останалите общини от областта е в сила предупреждение за силен вятър със скорост 14–19 метра в секунда (50–69 км/ч) и/или пориви до 24 метра в секунда (90 км/ч).

В община Котел се очаква образуване на снежна покривка до 10 сантиметра и заледяване на пътните настилки.

Подобна е обстановката и в община Твърдица, където освен силен вятър се прогнозира сняг, снежна покривка до 10 сантиметра и възможни заледявания.

За община Нова Загора също е обявено предупреждение за силен вятър със скорост 14–19 метра в секунда и пориви до 24 метра в секунда.