ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Спряха движението по пътя ІI–73 край село Лозарево

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22306655 www.24chasa.bg

Оранжев код за силен вятър е обявен в Сливен, поривите достигат 86 км/ч

2556
Снимка: pixabay

Скоростта на вятъра в Сливен в момента е 24 метра в секунда, което се равнява на около 86 км/ч. Вятърът е северозападен. За изминалото денонощие количеството на валежите е 28 литра на квадратен метър. Това съобщиха за БТА от хидрометеорологичната станция в града.

За област Сливен е обявен оранжев код за опасно време от Национален институт по метеорология и хидрология при очаквана скорост на вятъра между 20 и 29 метра в секунда (70–100 км/ч).

В останалите общини от областта е в сила предупреждение за силен вятър със скорост 14–19 метра в секунда (50–69 км/ч) и/или пориви до 24 метра в секунда (90 км/ч).

В община Котел се очаква образуване на снежна покривка до 10 сантиметра и заледяване на пътните настилки.

Подобна е обстановката и в община Твърдица, където освен силен вятър се прогнозира сняг, снежна покривка до 10 сантиметра и възможни заледявания.

За община Нова Загора също е обявено предупреждение за силен вятър със скорост 14–19 метра в секунда и пориви до 24 метра в секунда.

Снимка: pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание