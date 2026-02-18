В област Плевен 56 машини почистват републиканските пътища, има населени места без ток

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

В област Плевен 56 машини почистват и обработват републиканските пътища. Зимната обстановка е усложнена, съобщиха от Областна администрация - Плевен.

Оттам допълват, че се отстраняват и паднали клони по пътното платно. В Районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението" - Плевен, както и от участъците „Сторгозия" и Долна Митрополия, са мобилизирани и служителите, свободни от дежурство. Работи се интензивно по отстраняване на паднали клони и дървета от пътните настилки и върху автомобили, основно на територията на град Плевен.

Към 8:00 часа тази сутрин екипите на пожарната са реагирали на около 30 сигнала за паднали дървета и клони.

Снежната покривка в Плевен е около 11–12 см.

Постъпили са сигнали за населени места без електрозахранване - Горни Дъбник, Писарово, Буковлък, Черковица, Ракита, Радомирци и част от село Еница. Работи се по възстановяване на електроподаването.

Към момента всички пътища на територията на област Плевен са проходими при зимни условия, допълват от областната управа.

За днес е в сила предупреждение за опасни метеорологични явления от втора степен - оранжев код, и от първа - жълт код, за снеговалежи, за силен и бурен вятър в по-голямата част от страната. В нощните часове в Североизточна България ще има условия и за поледици, се съобщава в картата с предупредителните кодове за опасните метеорология, публикувана в сайта на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).