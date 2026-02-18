Спипаха наркотици и шофьор на кокаин при спецакция на полицията във Великотърновско

Наркотични вещества иззе полицията в Свищов и Велико Търново. Служители на РУ - Полски Тръмбеш и жандармерията установиха водач, употребил наркотични вещества, съобщиха от ОДМВР - Велико Търново.

Вчера в хода на специализирана полицейска операция в крайдунавския град е извършена проверка на 37-годишен местен жител. Непосредствено преди започване на проверката той е изхвърлил на земята две свивки с по около 1 грам бяло кристалообразно вещество, което при полеви наркотест е реагирало съответно на амфетамин и метаамфетамин. Започнато е досъдебно производство.

Същия ден в областния град е извършена проверка на 36-годишен от Павликени. В обитавано от него жилище е намерен буркан, съдържащ около 6 грама растителна маса, която при полеви наркотест е реагирала на канабис. При проверка на 18-годишен младеж великотърновските криминалисти са иззели електронна цигара с канабис.

В хода на същата операция служители на РУ – П. Тръмбеш съвместно със служители на ЗЖУ – Русе са извършили проверка на лек автомобил, управляван от 21-годишен от с. Самоводене. При тест на водача за употреба на наркотични вещества, апаратът е отчел положителна реакция на кокаин. Той е отказал кръвна проба. Задържан е за срок до 24 часа по ЗМВР. По трите случая са започнати бързи производства.