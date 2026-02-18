В парламента спорят коя е датата за почит на Левски

Всички парламентарни групи без МЕЧ почетоха Апостола на Свободата, депутати се питаха следваме ли заветите му

С декларации в памет на делото на Васил Левски започна денят на народните представители днес.

Първо Георги Кръстев от ГЕРБ смъмри колегите си, които използват изкуствения интелект да им пише "безкръвни текстове", което не е само мързел, а подигравка с паметта на Левски.

"Ако влезе в тази зала ще види зала, пълна с чиновници на собственото си его", заяви депутатът. Според него Левски е бил "най-рационалният стратегически ум, който тази земя е раждала".

"Без идеал държавата е просто купчина институции, които рухват при по-силен вятър. Погледнете реалността в тази зала тук масово се практикува обратното - ако спечеля, печеля за себе си, ако губя, губят всички", каза Кръстев, определяйки случващото се като паразитизъм на гърба на цяла България.

Спрете да използвате името му като щит от собствената си посредственост. "Много от вас трябва да спрат да са вълци единаци, които трупат личен капитал. Само като работим като система може да оцелеем като нация", заключи депутатът от ГЕРБ.

След него Елисавета Белобрадова от ПП-ДБ се върна към историческите данни за апостола. И обяви, че той е искал 3 неща:

"Свободна България, която в момента имаме. Държава, в която всички са равни, това е нашето битие. И трето - България, която е заедно с другите европейски народи. Мисля, че 2026 г. с постигането най-висока степен на интеграция в рамките на ЕС сме в рамките на това, което Левски е мечтал да постигне".

"Ако ние сме постигнали всичко, което е завещал Апостола, нашият истински дълг е да го защитаваме до последно - тази роля на България в сърцето на Европа и нейната независимост и свобода", заяви депутатката от ДБ.

А речта й провокира лидера на "Възраждане" Костадин Костадинов, който обяви, че ставаме свидетели на фалшификация на историята, при това с активното съдействие на народни представители.

А повод за гнева му - промяната на датата, на която се отбелязва кончината на Левски - от 19-и на 18 февруари. Костадинов видя ревизионизъм. "Една от сакралните дати в нашата история е дата, в която Левски преминава в безсмъртието, тази дата е 19 февруари. Ако сметнем времето, в което е обесен, на 6 февруари по стар стил, и прибавим часовете изоставане, пада се около 1-2 часа сутрина на 19 февруари. Това не се коментира. Защото е глупаво.

Подмяната на българската история се превърна в норма, да сменяш датата на обесването може да е безобидно, но обърква хората", гневен бе историкът. Той цитира Оруел и тезата му за объркването на обществото

Според Костадинов името на Левски се замесва в предизборни кампании, дори за "въвеждането на чуждата валута в България". Едва ли не единственото което Левски е искал, е да вкара България в ЕС - без армия, валута и др., заподозря той. И подчерта, че има текстове от Левски, които сега не се показват, затова и цитира негови думи ,не така популярни.

Подмяната на историята не била нов ход - някога комунистическата партия се опитвала да изкара Ботев привърженик на комунистите, криела някои от произведенията на Захари Стоянов защото са срещу политиките на Русия. "Това което се правеше преди 89-а сега го правят синовете и дъщерите на управляващите тогава", каза той.

"Нищо чуждо не искаме нищ свое не даваме" - това ни е завещал като послание, настоя Костадинов.

Йордан Цонев от ДПС - НН отбеляза, че датата от кончината на Апостола е без значение, когато става въпрос за личността на този, който "е бил символ на водачеството и чистотата за поколения българи". "Всички сравнения с Левски са меко казано нелепи. Дори когато казваме, че сме недостойни за него, това е малко. Левски може да бъде сравняван само с християнските апостоли", каза Цонев. И напомни, че йеродякон. Според него Левски няма бягство от вярата, а пренасяне на служението - заменя амвона с българските села, но запазва моралната строгост, отказа от лична облага. Това е апостолският дух, категоричен бе депутатът.

"Християнският апостол не търси за себе си спасение Левски не приема помилване, не предава другите, остава верен до бесилото. В това има евангелски паралел, не като богословска идеология, а като етичен образец. Основава комитети, както апостолите църкви, живее бедно и умира сам", посочи Цонев.

Титлата, която му е дадена - апостол на свободата, не идва от държавата или институциите, а от народната памет, завърши декларацията си депутатът от ДПС-НН.

Галин Дурев от БСП също подчерта, че Левски е морален стожер и е най-стабилната основа на съвременната българска държавност, което не бива да бъде подлагано на съменение.

"Длъжни сме да зададем най-трудния въпрос - доколко сме верни на завета му или позволяваме на дребни страсти да надделяват на държавния национален интерес. Левски ни завеща пример за скромност. дисциплина и отдаденост на обществото, къде са тези цели днес?", попита депутатът.

Шефът на ИТН Тошко Йорданов направи уговорката, че изказването му няма да е точно декларация. И се ядоса, че делото на Апостола се използва за политически послания. Според него честването на апостола е интимен акт. "Сричането, на което се нагледах сега не допринася нищо в тази посока. Налагането на една или друга дата насила е насилствен акт на държавата. В България не всички дати са поправени (при смяната на Юлианския и Григорианския календар - б.р.). Аз ще отдам почит на Апостола сам утре", заключи той.

Явор Хайтов от АПС пък попита трябва ли да следваме все чужди съвети, затова ли е мечтал Левски. Да, Апостолът виждаше България равна след другите народи, но преди това бе посочил как драгоценното ни отечество трябва да се води от достойни хора, напомни той.

"Малцина са хората, на които историята е давала правото да съдят своите народи. И между тях е Левски", каза още депутатът. И отбеляза, че днес ситуацията в България е динамична, предстоят избори и промени. "От всички нас в тази зала зависи какво бъдеще ще изберем за Отечеството си, затова, колеги, носейки паметта на великия Левски, нека да бъдем достойни българи", завърши Хайтов.

Стилиана Бобчева от "Величие" обяви, че се срамува, че не сме опазили заветите на Левски. "Аз също смятам, че датата 18 е наложена под някаква форма, за да размие и раздели хората в честването паметта на Апостола", обяви тя. След което смени темата и акцентира на случилото се с кмета на Бистрица.

Само МЕЧ не взеха отношение и нямаха декларация за Васил Левски.