Почина проф. д-р Камен Плочев

Рано тази сутрин е починал проф. д-р Камен Плочев, дмн, дългогодишен ръководител на Клиниката по инфекциозни болести на ВМА. Това съобщиха съобщиха от лечебното заведение.

"Проф. Плочев започва своя професионален път в Академията преди точно 50 години – през 1976 г. Колегите и приятелите му го описват като инфекционист с голямо сърце, човек с безупречен авторитет и неизчерпаема отдаденост.

Той беше истински боец на първа линия – винаги готов да се изправи пред най-тежките предизвикателства за здравето на нацията. От познатите сезонни болести, през заплахата от Ебола и COVID-пандемията до редки и екзотични инфекции. Проф. Плочев винаги беше там, където животът на пациентите зависеше от неговата експертиза, носейки увереност и спокойствие и за пациентите, и за екипа му.

Безспорен е неговият принос към българската медицина, международното сътрудничество и развитието на инфекциозната наука, за което е получил редица отличия. Най-голямото му признание обаче бяха топлите думи на пациентите, на които помагаше до последния си ден. Въпреки влошеното си здраве, той не се отказа и не спря да се бори за живота на другите, но загуби битката за своя. Примерът му ще се пази като символ на всеотдайност и професионализъм.

Професор Камен Плочев ще остане в съзнанието и сърцето на всички, които го познавахме като достоен и честен човек, който никога не правеше компромис с принципите си, като професионалист без показност, лоялен към екипа си и ментор на поколения медици.

Ръководството и личният състав на ВМА изказваме своите най-искрени и дълбоки съболезнования към семейството и близките му.

Светла му памет!", пишат още от ВМА.

Проф. Плочев е носител на орден "Мадарски конник" I степен с мечове за високи постижения в областта на медицината и големи заслуги за развитието и укрепването на двустранните отношения в областта на здравеопазването и научните изследвания в медицината между Република България и Германия, Нидерландия, Белгия и други водещи европейски държави.

Завършва медицина през 1976 г. в МУ-София. Има придобита медицинска специалност по „Инфекциозни болести". Доктор на науките, професор, придобил допълнителни квалификации по „Инфекциозни болести" в Белгия, Германия и Нидерландия. Автор на научни трудове. Във ВМА започва работа през 1976 г., като в периода от 2000 г. до 2017 г. е началник на Катедра по инфекциозни болести, от януари 2019 г. е ръководител на Първа клиника по инфекциозни болести. Преподаваше, бе активен член на Български лекарски съюз, Българско дружество по инфекциозни болести, Българско дружество по военна медицина, European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases и Balkan Military Medical Committee.