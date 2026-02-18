Прокурор Наталия Николова: 3 самоубийства на Петрохан, 2 убийства и 1 самоубийство под Околчица (На живо)

Доказателствата към този момент, изготвените експертизи, сочат за самоубийства в Петрохан и убийства и самоубийство в Околчица. Това каза на брифинг за разследванията по случаите „Петрохан" и „Околчица" зам. апелативната прокурорка на София Наталия Николова.

Тя посочи, че няма данни за други хора освен тримата самоубили се в хижата. Разследващите ще пуснат и нови записи. Те посочиха, че част от камерите работят само при движение. Някои от тях щели да покажат йерархията в групата, чийто лидер е Ивайло Калушев. Дейността им се е развивала години наред.

Изискани са информация за сдружението, банкова тайна и други, включително дарения.

Деян Илиев намерил Дечо Василев, Ивайло Иванов и Пламен Статев, припомни Николова. Той е разпитан 2 пъти, телефонът му е иззет. Деян е в чужбина, той е само свидетел. Като такъв няма как да му бъде наложена забрана да напуска страната.

Ивайло е мъжът с 2 огнестрелни рани в Петрохан. Той не е починал след първия издтрел. Той има барутни следи по ръкавите - ръцете му били окървавени. Дечо и Пламен имат следи по ръцете. На Околчица двама имат барутни следи, а в кръвта на Калушев има следи от успокоителни.

В село Българи, където Калушев имал имот, пък е открита религиозна литература. За сигнал срещу тях от групата на Калушев разбрали не след изтичане на информация, а заради действия по разследването. От бабата и дядото на дете, които подали сигнал, че то е в риск, пък има нотариално заверено оттегляне. Те самите помолили да не се образува преписка. Въпреки отказа имало разследване. То е прекратено.

"Не намерихме подкрепа на родителите не само в този случай", посочи прокурор Николова. Тя съобщи и за прекратена през 2024 година преписка. Тогава пак родителите не съдействали. "По този или друг случай нямаме никакви данни за агент на ДАНС под прикритие", каза Николова за информациите, че Калушев е бил сътрудник на агенцията.

Контактите на групата с политици се проверяват, посочи Николова. И добави, че прокуратурата се стреми да работи бързо и прецизно. Ще съдействат психолози, за да се разберат мотивите за случилото се.

Шефът на полицията Захари Васков коментира проверката за издадените разрешителни за оръжията на Ивайло Иванов, Ивайло Калушев и Николай Златков. Тя била на финалната права и щяло да има резултати до дни. Васков посочи, че 16-те позиции на Иванов са 8 пушки, 1 пистолет, 5 цеви и 2 заглушителя. Те били придобивани след издаденото разрешително и не накуп, а описвани с анекси.

Иван Маджаров, заместник на Васков, цитира част от ескпертизите. За Пламен Статев се установява входна рана в дясното слепоочие и изходна в лявото. В организма му липсва алкохол, а оръжието е било допряно. Ивайло Иванов има 2 рани. Едната е под брадичката. Другата е в слепоочието. Именно вторият е смъртоносен. Дечо Василев пък се застрелял в дясното слепоочие. Куршумът излязъл от ляво. Маджаров цитира и част от показанията на родителите на децата. Бащата на Александър Макулев посочил, че оставил детето в хижата заради семейни и бизнес проблеми. Бащата не го бил виждал от ноември м.г., а през януари се чули по приложение. Сестрата на Александър - Елисавета, ходила през май 2025 г. в хижата. Видяла брат си само за 5 минути.

Бащата на Николай Златков пък казал, че синът му не искал да ходи на училище заради проблеми. Сменил няколко образователни институции. Бащата на Валери Андреев, също Валери, казал, че оставил детето при Калушев, защото детето почнало да взема марихуана. Мъжът казал, че съпругата му взела 750 000 евро, за да спонсорира Калушев.

Татяна Захариева, директор на частно училище "Космос", посочила, че през последните 2 години Александър Макулев ходил рядко. Само за тази година детето има 46 извинени отсъствия от родителите. Баща му бил и подал молба момчето да бъде отписано.

Установени са и 12-те души с АТВ-та. Те говорили с двама души, които срещнали близо до хижата, и минали покрай нея, към село Браковци, защото им казали, че пътят е лош. Около 18 часа групата била в село Искрец, след което се разделили.

Разследващите показаха и записи от 6 камери. 3 били по пътя към хижата, 2 на преден и заден вход, и на паркинга, която заснема северната част на хижата.

На 31 януари Калушев бил заснет да отива в хижата. Ден по-късно камерата снима как атв-тата отиват по друг път, а не към хижата. След 17,56 часа на 1 февруари до 10,50 ч на следващия ден тя не е заснела движение. Тогава хванала Деян Илиев, който открил телата. Друга камера е заснела как Ивайло, Дечо и Пламен коленичат преди Калушев, когато го посрещат.

На брифинга са заместник-апелативният прокурор на Апелативна прокуратура-София Наталия Николова, директорът на ГДНП главен комисар Захари Васков, началникът на отдел „Криминална полиция" към ГДНП Ангел Папалезов и заместник директорът на ГДНП старши комисар Иван Маджаров.

На 2 февруари след сигнал за пожар в хижата в района на Петрохан бяха открити телата на трима мъже - Дечо Илиев, Ивайло Иванов и Пламен Станев. По-късно (8 февруари) в кемпер в близост до връх Околчица бяха открити мъртви и лидерът на групата Ивайло Калушев, както и Николай Златков и 15-годишно момче.