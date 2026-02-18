ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22306868 www.24chasa.bg

Усложнена е зимната обстановка в Габрово, над 30 села и няколко квартала са без ток

Дима Максимова

[email protected]

1364
Снимка: Община Габрово

В Габрово продължава интензивно снегопочистване – 19 машини работят по основните пътни артерии. Почистени и проходими при зимни условия са подходите към болници, училища, детски градини, полиция и пожарна.

Пътищата са проходими при зимни условия, но част от градските автобусни линии се движат със закъснение, обобщават от общината.

Над 30 села и няколко квартала в Габрово са без електрозахранване.

Цялата налична техника по почистването на селата работи, затруднения има по направленията Мичковци, Солари, Джумрии, Влайчовци, Козирог и Здравковец.

В града има нова снежна покривка от около 25 см, температурата е –2°C. Движението по пътя Габрово – Севлиево е затруднено поради заледяване.

На връх Шипка температурата е –5°C, снежна покривка около 25 см, има мъгла и заснежена пътна настилка, движението се осъществява при зимни условия - без вериги.

Към момента движението на пътя III-552 Габрово - Трявна при км 36 е възстановено. 

Снимка: Община Габрово

