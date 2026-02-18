В област Търговище натрупа 15 см и още вали, пътищата са заснежени

Усложнена е пътната обстановка в област Търговище заради обилния снеговалеж и навявания на места. В региона пътищата са обработени и проходими, няма въведени ограничения за движението, съобщи за БТА дежурният в Областно пътно управление (ОПУ).

Общо 56 машини са на терен и периодично обработват настилките. Снеговалежът продължава, покривката е над 15 см. Най-голяма е тя в общините Антовоно и Омуртаг. Над областта продължава да вали. Пътната мрежа е заснежена. Поради силния вятър видимостта е много намалена, на места извън града до 4-5 метра. Образуват се навявания, казаха от ОПУ.

По информация на дежурния в района на село Буховци, преди разклона за автомагистрала "Хемус" има закъсали тежкотоварни камиони. Аварирал тир има и в Търговище, в близост до ул. "Кюстенджа", видя репортер на БТА.

Котленският проход е отворен за движение. От ОПУ съветват шофьорите да се движат с повишено внимание и със скорост, съобразена с пътните и метеорологичните условия.