Преспи с височина над метър затвориха част от пътя Макариополско - Буйново в община Търговище

Затворен е един участък от общинската пътна мрежа в община Търговище вследствие на продължаващия снеговалеж и навявания. Това е пътят по направлението Макариополско – Буйново, където са образувани преспи с височина от над метър. Всички останали общински пътища са проходими при зимни условия, съобщават от пресцентъра на общината.

Девет машини на общинското предприятие БКС обработват пътните настилки в града. По общинската пътна мрежа работят 17 машини на снегопочистващите фирми, които имат сключени договори с общината.

С приоритет се разчистват адресите в града и селата, на които живеят пациенти на хемодиализа, за да се осигури достъпът им до МБАЛ-Търговище.

Машините поддържат и пътя по направлението Презвитер Козма – Божурка, който се ползва като обходен маршрут при инциденти или затваряне на пътя в местността „Боаза" край Търговище на пътя София - Варна.

Служители на БКС извършват и ръчно почистване на пешеходните зони.

Поради затруднен достъп до контейнерите за отпадъци, в селата се очакват нарушения в графиците за сметосъбиране. Забавянията ще са в рамките на един или два дни, съобщават от БКС.

В общината са постъпили сигнали за прекъсване на електричеството в селата Лиляк, Божурка, Пролаз, Стража, както и в промишлената зона на града.