Лавина затрупа десетки скиори в Италия (Видео)

Арестуваха ало измамник, взел повече от 20 хил. евро от жертвите си във Варненско

Надежда Алексиева

СНИМКА: PIxabay

20–годишен жител на град Левски, Плевенско е задържан след получени сигнали от с. Водица и град Игнатиево.

Образувано е досъдебно производство за две телефонни измами, съобщават от пресслужбата на полицията във Варна.

При първия случай младежът е взел над 10 000 евро, 3200 лева, 4 златни и два сребърни пръстена, както и златен синджир.

Във втория случай още 10 000 евро са били получени от пострадалия тъжител.

Схемата, в която са били въведени в заблуждение собствениците на инкриминираните вещи, е
добре позната – представяйки се за полицейски служител. Работата по случая продължава под ръководството на прокуратурата.

