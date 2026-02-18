Арестуваха ало измамник, взел повече от 20 хил. евро от жертвите си във Варненско

20–годишен жител на град Левски, Плевенско е задържан след получени сигнали от с. Водица и град Игнатиево.
Образувано е досъдебно производство за две телефонни измами, съобщават от пресслужбата на полицията във Варна.
При първия случай младежът е взел над 10 000 евро, 3200 лева, 4 златни и два сребърни пръстена, както и златен синджир.
Във втория случай още 10 000 евро са били получени от пострадалия тъжител.
Схемата, в която са били въведени в заблуждение собствениците на инкриминираните вещи, е
добре позната – представяйки се за полицейски служител. Работата по случая продължава под ръководството на прокуратурата.