5-годишно загина при тежка катастрофа в село Ружинци, жена се бори за живота си

Вчера следобед в тежка катастрофа край видинското село Ружинци загина петгодишно момиченце, а двама са ранени след сблъсък на лека кола с товарен камион. Жена в тежко състояние е настанена във видинската болница.

30-годишен мъж от село Горни Лом се движел с личния си лек автомобил „Фолксваген Голф" не е спрял на знак „Стоп" пред пътя Е-79. Така отнел предимство на движещ се към Видин румънски товарен автомобил „Даф" с прикачено полуремарке и се блъснал в него.

Пристигналият на мястото медицински екип от Белоградчик установил, че

при удара на място е загинало 5-годишно момиче, пътувало на задната седалка. Шофьорът и 58-годишна пътничка от лекия автомобил са били настанени във видинската болница. Жената е приета с опасност за живота.

Другата пътничка, 33-годишна, била транспортирана от свой близък в болницата в Лом и след медицински преглед освободена за домашно лечение. Тестовете с технически средства на водача на товарния автомобил не са отчели наличие на алкохол и наркотици.