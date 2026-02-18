Майката на обвинения в агресия ученик в Сливен: Ръководството му причини депресия и срив

„Детето ми никога не е проявявало агресия, той се е обучавал в чужбина, в нормална форма на обучение, с нормална социална среда, и мисля, че точно това изолиране, отнемането на рутината на дете със специални потребности, просто ръководството причини депресия и срив в състоянието му", обясни майката пред на обвинения в агресия ученик в Сливен пред Би Ти Ви.

"Всъщност детето просто търсеше контакт с децата, да поиграе с тях", допълни тя.

Детето е с аутизъм и хиперактивност, предложена им е единствено индивидуална форма на обучение след завръщането им у нас, въпреки че в чужбина е било в нормална среда с останалите деца. Майката го придружавала всеки ден в училището в Сливен, затова е категорично, че няма как да са верни обвиненията към сина й - че е проявявал физическа агресия към съучениците си, като ги е бутал и е тичал с вилица по коридорите.

„Инцидент с учител имаше, но това беше в момент, в който детето беше в силен емоционален и психологически дистрес. След като беше нарушено личното му пространство и му беше отнета лична вещ, всеки педагог и човек, който е работил с дете със специални потребности, би трябвало да знае, че това би довело до кризисната ситуация", твърди неговата майка. Било успокоено, но това отнема врема.

Тя все още не е взела категорично решение как ще процедира оттук нататък.