НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

Паднали дървета и затворени улици след ураганния вятър във Варна (Снимки)

Надежда Алексиева

Снимки: Пресцентър на пожарната служба във Варна.

Много сигнали за паднали дървета, затворени улици и наводнени помещения са получени след ураганния вятър във Варна, който бушува цяла нощ. Четири светофара на възлови кръстовища не работят.

През изминалото денонощие вследствие на усложнената метеорологична обстановка и силният вятър в област Варна, екипите на Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" Варна са реагирали в разчистване на пътища от нанесените поражения.

ОДМВР Варна информира за следните участъци с временни затруднения:
Във Варна – кръстовището на ул. „Христо Смирненски" и ул. „Невен" – образувана е голяма локва, като на място има закъсали автомобили.

По пътя за с. Каменар има паднало дърво на пътното платно, което се отстранява в момента.
По пътя Варна – Добрич е въведено е временно ограничение за движение на моторни превозни средства над 12 т.

Няколко населени места в община Суворово са без ток а в града има проблем с електрозахранването от снощи.

Заради зимната обстановка днес училищата и детските градини са затворени, съобщи кметът на общината Данаил Йорданов.

Екипи на „Пътна полиция" следят обстановката.

Снимки: Пресцентър на пожарната служба във Варна.

