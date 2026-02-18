Паднали дървета и затворени улици след ураганния вятър във Варна (Снимки)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Много сигнали за паднали дървета, затворени улици и наводнени помещения са получени след ураганния вятър във Варна, който бушува цяла нощ. Четири светофара на възлови кръстовища не работят.

През изминалото денонощие вследствие на усложнената метеорологична обстановка и силният вятър в област Варна, екипите на Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" Варна са реагирали в разчистване на пътища от нанесените поражения.

ОДМВР Варна информира за следните участъци с временни затруднения:

Във Варна – кръстовището на ул. „Христо Смирненски" и ул. „Невен" – образувана е голяма локва, като на място има закъсали автомобили.

По пътя за с. Каменар има паднало дърво на пътното платно, което се отстранява в момента.

По пътя Варна – Добрич е въведено е временно ограничение за движение на моторни превозни средства над 12 т.

Няколко населени места в община Суворово са без ток а в града има проблем с електрозахранването от снощи.

Заради зимната обстановка днес училищата и детските градини са затворени, съобщи кметът на общината Данаил Йорданов.

Екипи на „Пътна полиция" следят обстановката.



