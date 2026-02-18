Мъж загина на пътя в Добричко, центърът на село Батово е наводнен

Пътуващите по пътя Добрич – Албена да шофират с повишено внимание в района на село Батово, съобщават граждани в социалните мрежи. Така наречните „батовски завои" са заледени и трудно проходими. Центърът на селото пък е наводнен от придошли води. Заледен и пътят между Албена и Кранево. Има бус в канавката, информират още граждани. Тежко пътнотранспортно произшествие е възникнало в 7:10 часа в района на село Методиево. 53-годишен мъж - водач на лек автомобил „Пежо", губи контрол над колата и се блъска в крайпътно дърво. При инцидента мъжът загива на място. КАДЪР: Фейсбук

Пътищата в област Добрич са проходими при зимни условия, но е въведена забрана за движение на МПС над 12 тона по всички републикански пътища, съобшава дежурният в Областното пътно управление. Машините са на терен, чистят и опесъчават, но до изчистването на пътищата ще важи забраната за тежкотоварните камиони.Температурите са в сравнително широк диапазон – от минус 4 градуса до 1-2 градуса над нулата в морските общини. Снеговалежът замени пред нощта обилния дъжд в региона, който започна от вчера по обяд.Очакват се навявания, заради предупреждението за силен вятър – до 100 км/час.Наблюдават се критичните участъци – в общините Добричка, Тервел, Крушари. КАДЪР: Фейсбук