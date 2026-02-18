Бедствено положение обяви община Смолян заради паднали дървета, откъснати села и силен вятър

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Бедствено положение е обявено на територията на община Смолян заради множество паднали дървета, отнесени пътни участъци и откъснати населени места, съобщи за БТА заместник-кметът Мариана Цекова.

Заради обилния снеговалеж и силния вятър към момента без достъп са селата Мугла, Гела и Солища. В района на Райковски ливади и село Левочево има множество повалени дървета.

Най-тежка е обстановката в село Мугла, допълни Цекова. Служители на Държавното горско стопанство в Девин работят по разчистване на пътя през село Тешел с цел възстановяване на достъпа до населеното място.

Без електрозахранване са селата Загражден, Ласково, Брезе, Петково, Киселчово, както и районите на Хайдушки поляни, Чудните мостове и Теклен дол. Паднали дървета има и в района на село Проглед и курортния комплекс Пампорово, каза за БТА заместник областният управител Андриян Петров.

От Областното пътно управление в Смолян съобщиха, че от тази сутрин е ограничено движението на тежкотоварни автомобили с ремаркета и полуремаркета по път III-866 Девин – Михалково и по път II-37 Батак – Доспат поради снеговалеж и снегопочистване. Остава ограничението на движението на тежкотоварни автомобили през проходите "Рожен" и "Превала". В областта вали слаб сняг по високите места, духа силен вятър със снегонавяване. Пътните настилки са мокри и заснежени. На терен са 18 машини.

От метеорологичната станция на връх Рожен информираха, че в района духа силен вятър със скорост 13 метра в секунда, има виелици, мъгла и снегонавявания. Новата снежна покривка е 54 сантиметра, а на места преспите достигат до 74 сантиметра.