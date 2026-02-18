Полицията във Варна задържа 20-годишен младеж за две телефонни измами

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Полицията във Варна е задържала 20-годишен младеж от град Левски, област Плевен, за две телефонни измами, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в крайморския град.

Мъжът е установен и задържан след получени сигнали от село Водица и Игнатиево в община Аксаково. Бързата реакция на криминалистите довела до залавяне на измамника, който в първия случай е взел над 10 000 евро, 3 200 лева, 4 златни и два сребърни пръстена, както и златен синджир.

Във втория случай той е получил още 10 000 евро от пострадалия.

Схемата, по която са били въведени в заблуждение измамените, е добре позната – мъжът се е представял за полицейски служител.

Работата по случая продължава под ръководството на прокуратурата.