Непълнолетни източили 250 литра гориво от тир по главен път Е-79

Трима крадци на гориво, двама от които непълнолетни, са били установени за броени часове от полицията в Монтанско, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Монтана.

В нощта на 15 срещу 16 февруари от товарен автомобил с прикачено ремарке „Ман", управляван от 55 годишен мъж от Украйна, са били източени 250 литра дизелово гориво. Крадците успели да отворят резервоарите на камиона, докато шофьорът почивал на отбивка по път Е-79 в землището на село Сумер в община Монтана. На следващия ден те били установени от криминалистите и се оказало, че са трима братя от Сумер на 14, 16 и 20 години.

По случая е образувано досъдебно производство по член 195 от Наказателния кодекс.

От полицейската дирекция в Монтана съобщиха, че в последните няколко години кражбите на гориво от спрели за почивка по Е-79 тежкотоварни камиони са често срещани, като има случаи на източено от един камион количество около тон. Част от кражбите са разкрити, а други не. В някои от случаите има задържани на място извършители, иззети бидони и туби с дизел, конфискувани автомобили, с които горивото е превозвано и т.н.. Има и присъди за тези кражби, но въпреки това те не спират и крадците използват прикритието на нощта, за да точат гориво от резервоари, докато шофьорите спят в кабината на камиона.