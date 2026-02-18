ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Заловиха подпалвач от Раковски, опожарил чужда кол...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22307307 www.24chasa.bg

Остава в ареста мъж, пребил и намушкал баща си в ж.к. "Люлин" в София

3644
Остава в ареста мъж, намушкал баща си в София СНИМКА: Архив

Съдът задържа под стража мъж, нанесъл телесна повреда на баща си в условията на домашно насилие, съобщиха от пресцентъра на Софийска районна прокуратура. 

Към наказателна отговорност е привлечен 30-годишен мъж за това, че е нанесъл телесна повреда на баща си в условията на домашно насилие.

На 14 февруари в жилище в ж.к. „Люлин" в София обвиняемият М.З. е нанесъл удари с юмрук в главата на баща си, а след това е нанесъл с нож прободна рана в подбедрицата на В.З. Деянието е извършено в условията на домашно насилие.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода".

С постановление на дежурен прокурор М.З. е бил задържан за срок до 72 часа. 

Наблюдаващ прокурор е внесъл искане в Софийски районен съд за определяне на постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража" спрямо обвиняемия. Състав на съда се е съгласил с искането и го е оставил в ареста. 

Мярката подлежи на обжалване пред Софийски градски съд.

Остава в ареста мъж, намушкал баща си в София СНИМКА: Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание