Остава в ареста мъж, пребил и намушкал баща си в ж.к. "Люлин" в София

Съдът задържа под стража мъж, нанесъл телесна повреда на баща си в условията на домашно насилие, съобщиха от пресцентъра на Софийска районна прокуратура.
Към наказателна отговорност е привлечен 30-годишен мъж за това, че е нанесъл телесна повреда на баща си в условията на домашно насилие.
На 14 февруари в жилище в ж.к. „Люлин" в София обвиняемият М.З. е нанесъл удари с юмрук в главата на баща си, а след това е нанесъл с нож прободна рана в подбедрицата на В.З. Деянието е извършено в условията на домашно насилие.
По случая е образувано досъдебно производство за престъпление, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода".
С постановление на дежурен прокурор М.З. е бил задържан за срок до 72 часа.
Наблюдаващ прокурор е внесъл искане в Софийски районен съд за определяне на постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража" спрямо обвиняемия. Състав на съда се е съгласил с искането и го е оставил в ареста.
Мярката подлежи на обжалване пред Софийски градски съд.