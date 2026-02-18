Остава в ареста мъж, пребил и намушкал баща си в ж.к. "Люлин" в София

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Към наказателна отговорност е привлечен 30-годишен мъж за това, че е нанесъл телесна повреда на баща си в условията на домашно насилие.

На 14 февруари в жилище в ж.к. „Люлин" в София обвиняемият М.З. е нанесъл удари с юмрук в главата на баща си, а след това е нанесъл с нож прободна рана в подбедрицата на В.З. Деянието е извършено в условията на домашно насилие.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода".

С постановление на дежурен прокурор М.З. е бил задържан за срок до 72 часа.

Наблюдаващ прокурор е внесъл искане в Софийски районен съд за определяне на постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража" спрямо обвиняемия. Състав на съда се е съгласил с искането и го е оставил в ареста.

Мярката подлежи на обжалване пред Софийски градски съд.