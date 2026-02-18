Близо 20 села край Велико Търново са без ток заради мокрия сняг

Свищов остави вкъщи пътуващите ученици от селата

Областният управител: "Екипите на всички отговорни институции са на терен, няма бедстващи хора в региона"

Заради обилен снеговалеж пътната обстановка във Великотърновска област е усложнена. В района на с. Кавлак има обърнат ТИР, не пречи на движението. Закъсали автомобили има край Свищов и в района преди с. Самоводене (кожа база). Тир е катастрофирал в района на с. Раданово. Той също не пречи на движението.

Екипи на полицията и Агенция "Пътна инфраструктура" са на терен и подпомагат движението, където е необходимо. Към момента затворени пътища или въведени ограничения в областта няма.

В Прохода на републиката засега няма проблеми. Сняг вали навсякъде. Движението се осъществява при зимни условия. От полицията апелират да се тръгва на път с подготвени автомобили и водачите да се съобразяват с пътната и метеорологична обстановка.

Вече е изтеглен и продължил към Букурещ закъсалият в района на село Вардим тази сутрин български автобус с 25 пътници. След сигнала пътниците били прибрани на топло в сградата на Община Свищов. Незабавно били изпратени екипи на пожарната, пътна помощ и др. техника, за да окажат съдействие. В същото време бус се завъртял н а пътното платно и препречил движението на снегорин, който трябвало да разчисти трасето към излезлия от пътното платно автобус, разказват от областната управа.

Няма затворени пътни трасета.

Има нападали дървета и клони в подножието на хълма Царевец във Велико Търново, както и в общините Свищов и Полски Тръмбеш. Голям бор се е прекършил в центъра на Велико Търново. Дървесината е прибрана от „Зелени системи". Огнеборци разчистват повалените от халата дървета.

Под тежестта на мокрия сняг има скъсани проводници и без ток са 8 селища в община Стражица - Ново градище, Асеново, Мирово, Кавлак, Водно, Теменуга, Железарци и Любеновци, в Еленския Балкан - Майско, Беброво, Константин, Раевци, Кунчевци, Вълчевци и Гоговец, а в община Свищов - Драгомирово, Морава и Ореш. Екипи на ЕРП „Север" АД отстраняват авариите.

Снежната покривка в Свищовско е над 30 см. Доброволци и общински служители чистят настилките. Ученици, които се превозват от малките населени места с автобуси до Свищов, за тях е обявен неприсъствен ден в училищата.