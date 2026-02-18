Община Русе започва набирането на проектни предложения по програма „Култура" 2026

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Община Русе обявява конкурс за финансиране на проектни предложения в областта на изкуствата и културата в две основни направления - международни фестивали в областта на изкуствата (максимален размер на финансиране – 6135,50 евро) и творчески проекти в областта на изкуствата и културата (максимален размер на финансиране – 2556,45 евро). Програма „Култура" насърчава културното многообразие, стимулира въвеждането на иновативни практики и създава условия за мобилност на артисти и творчески формации. Това съобщиха от пресцентъра на Община Русе.

И през 2026 г. собственият принос на кандидатстващите организации по програма „Култура" в двете направления е 20%.

Правилникът на програмата дава възможност на желаещите да кандидатстват с проекти до 1022,58 евро да бъдат освободени от собствено съфинансиране.

Кандидатите, които получават средна оценка под 50% от максимално допустимия брой точки, отпадат от класирането.

Крайният срок за участие в конкурсната процедура е 17 часа на 20 март. Документите трябва да се депозират в Деловодството на Община Русе или да се изпратят на имейл [email protected] , като задължително изискване в този случай е подписването им с електронен подпис. Срокът за отчитане на дейностите по Програма „Култура" е 1 декември на текущата година.

Необходимите документи за кандидатстване и правилникът на програма „Култура" са публикувани на сайта на Община Русе.

Информационен ден, разясняващ условията за кандидатстване, ще се проведе на 26 февруари от 12 ч. в зала „Култура" /ул. „Цариброд" 3/.