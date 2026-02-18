ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Заловиха подпалвач от Раковски, опожарил чужда кол...

Отмениха церемонията за Левски в Сливен заради вятър над 85 км/ч

1184
Сливен Снимка: Архив

Общоградската церемония с факелно шествие в Сливен по повод 153-ата годишнина от гибелта на Васил Левски няма да се състои тази вечер заради влошените метеорологични условия, съобщиха от общинския пресцентър.

Церемонията по поднасяне на цветя ще се състои на 19 февруари от 10 часа пред паметника на Апостола.

Панихидата в памет на йеродякон Игнатий остава в програмата и ще бъде отслужена от 17:30 часа в катедралния храм „Св. Димитър".

Събитията са част от програмата за отбелязване на 153-ата годишнина от гибелта на Васил Левски. Организатори са Община Сливен, в партньорство със Сливенската митрополия, 13-о Бригадно командване, Регионален клуб „Хаджи Димитър" към Национално дружество „Традиция", Профилираната природо-математическа гимназия „Добри Чинтулов", Начално училище „Васил Левски" и други институции.

Скоростта на вятъра в Сливен в момента е 24 метра в секунда, което се равнява на около 86 км/ч. Вятърът е северозападен. За изминалото денонощие количеството на валежите е 28 литра на квадратен метър. За област Сливен е обявен оранжев код за опасно време от Националния институт по метеорология и хидрология при очаквана скорост на вятъра между 20 и 29 метра в секунда (70–100 км/ч).

