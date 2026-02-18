ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Асарел Медет" възстановява Алеята на свободата към Оборище

Диана Варникова

1372
Изпълнителният директор на "Асарел Медет" инж.Николай Пелтеков и кметът на Панагюрище Желязко Гагов подписаха нов дарителски договор Снимка: Асарел Медет

Алеята на свободата от Панагюрище до м. Оборище е най-важният проект в новия дарителски договор на „Асарел-Медет", който подписаха изпълнителният директор на „Асарел-Медет"АД инж. Николай Пелтеков и кметът на община Панагюрище Желязко Гагов.

„Програмата ни за социална отговорност показва как бизнесът може да помага за развитието на своя регион", подчерта инж. Пелтеков и изтъкна, че продължава подкрепата за всички досегашни устойчиви инициативи.

Основният проект в дарителските договори за 2025 и 2026 г. е възстановяването на Алеята на свободата, която е била изградена през 1976 г., за да свърже Панагюрище с местността Оборище.

Компанията посвещава този родолюбив проект на 150-годишнината от Априлското въстание, която България ще чества на 1 и 2 май тази година.

Строително-ремонтните работи по Алеята са възложени от „Асарел-Медет"АД, като за 2025 и 2026 г. възлизат общо на около 1,577 млн. евро за трасе с обща дължина над 7 500 метра. Проектът се осъществява в тясно взаимодействие с Община Панагюрище и Държавно горско стопанство – Панагюрище, като инвеститорски контрол се упражнява и от отдел „Строителство" на „Асарел-Медет"АД.

Изпълнителният директор на "Асарел Медет" инж.Николай Пелтеков и кметът на Панагюрище Желязко Гагов подписаха нов дарителски договор
Паметникът в историческата местност Оборище в памет на първите велики депутати от Април 1876
