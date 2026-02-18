Пет населени места от общината са с прекъснато електрозахранване, на всеки час се подава информация към Общината

Над 30 машини работят по почистване на пътищата в община Шумен, като приоритетно силите са насочени около образователни, социални и здравни институции и ключови улици. На терен са екипите на фирмата, отговорна за снегопочистването, и Общинското предприятие „Благоустройство и комунално стопанство“. Малките и ръчните снегорини обработват пешеходните площи в града, а по-големите машини работят по цялата улична и пътна мрежа в общината. Пътищата се почистват, но поради снегонавяванията се образуват нови натрупвания. Въпреки това на този етап пътищата са проходими при зимни условия.

Това стана ясно на заседанието на Оперативната група към Щаба за изпълнение на общинския план за защита при бедствия на територията на община Шумен, който беше свикан тази сутрин в 8:00 ч.

Към момента с прекъснато електрозахранване са селата Ивански, Салманово, Царев брод и кварталите „Макак“ и „Дивдядово“. Експертите от звено „Отбранително-мобилизационна подготовка“ към Община Шумен поддържат постоянна връзка с енергоразпределителното дружество и се следи отстраняването на аварията.

Във връзка с липсата на ток още в 6:00 ч. учебните автобуси са инструктирани да не поемат по маршрутите си за деня, за което бяха уведомени родителите и екипите в образователните заведения. Мярката е наложена поради невъзможност да се отопляват помещенията и да се подготви храна за децата, освен усложнената зимна обстановка.

Пътищата се обработват срещу заледяване със съответните материали, като по централната пешеходна част се насипват калциев хлорид и други материали, които действат до минус 50 градуса и са по-щадящи към настилката.

За последното денонощие няма постъпили сигнали за бедстващи хора, които е необходимо да бъдат настанявани в Кризисния център.

Община Шумен призовава гражданите да шофират с повишено внимание и да паркират автомобилите си в едната страна на платното, за да не възпрепятстват работата на почистващата техника.

Предстои днес на обяд на бъде свикана отново Оперативната група, след което пресцентърът ще разпространи актуална информация.