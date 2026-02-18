Пиян шофьор се заби в кола пред него на главен път край Благоевград. Катастрофата е станала във вторник около 19:50 часа на първокласен път Е-79 на изхода на гр. Благоевград в посока гр. София.

Лек автомобил „Ауди", управляван от 35-годишен мъж от с. Стоб, обл. Кюстендил, движейки се с несъобразена с пътните условия скорост е приближил и блъснал в задната му част, движещ се пред него лек автомобил „Форд Фюжън", управляван от 25-годишен мъж от гр. Кюстендил. На двамата водачи са извършени медицински прегледи, като не са констатирани сериозни наранявания.

Направени са им проби с технически средства за употреба на алкохол и наркотични вещества, като пробите за употреба на наркотици са отрицателни, пробата за употреба на алкохол на 25-годишния водач е отрицателна, а тази на водача на лекия автомобил „Ауди" е отчела наличие на 1,19 промила. По случая е образувано досъдебно производство.

Предполага се, че е имало гонка между двамата водачи, но тепърва полицията ще изяснява каква е причината за инцидента.