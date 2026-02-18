Вижте служебните министри на Андрей Гюров, изборите ще са на 19-и април (Видео)

Посоченият за служебен премиер Андрей Гюров се яви пред държавния глава Илияна Йотова с пълна папка с имена на служебни министри.

Ето ги и тях:

Министерство на външните работи - Надежда Нейнски

Министерство на вътрешните работи - Емил Дечев

Министерство на електронното управление - Георги Шарков

Министерство на енергетиката - Трайчо Трайков

Министерство на здравеопазването - Михаил Околийски

Министерство на земеделието и храните - Иван Христанов

Министерство на икономиката и индустрията - Ирина Щонова

Министерство на иновациите и растежа - Ирена Младенова

Министерство на културата - Найден Тодоров

Министерство на младежта и спорта - Димитър Илиев

Министерство на образованието и науката - Сергей Игнатов

Министерство на околната среда и водите - Юлиян Попов

Министерство на отбраната - Атанас Запрянов

Министерство на правосъдието и вицепремиер - Андрей Янкулов

Министерство на регионалното развитие и благоустройството - Ангелина Бонева

Министерство на транспорта и съобщенията - Корман Исмаилов

Министерство на труда и социалната политика - Хасан Адемов

Министерство на туризма - Ирена Георгиева

Министерство на финансите - Георги Клисурски

Вицепремиер по европейските средства - Мария Недина

Вицепремиер за честни избори - Стоил Цицелков

Държавният глава прие предложенията и веднага заяви, че ще издаде укази за назначаване на кабинета и за избори на 19 април. Служебният кабинет ще трябва да положи клетва пред парламента.

"Знам, че в тази ситуация избор на служебни министри не е лека задача. Очакванията на българските граждани са много големи. Няма да имате толеранс от 100 дни, струва ми се, че няма да имате и 100 минути. Най-важната задача е подготовката на честни според законите честни избори. Отговорността на номинирания от вас вътрешен министър ще е много голяма, защото той ще трябва да проведе смела битка със злоупотребите преди и по време на изборите. Едновременно с това с ЦИК трябва да създадете условия организацията на изборите да не заглушава предизборната кампания на политическите партии, като граждани искаме да знаем техните предложения и идеи, за да направим своя информиран избор. Едновременно с това очакваме честно, почтено, професионално във взаимодействие с останалите институции и без политически пристрастия да продължите работата по случая "Петрохан", започна Йотова. После изреди още дълъг списък със задачи за бъдещия служебен кабинет: да се справи с рисковете пред енергийната система, доставката и цените на горива и ток; цените на стоките; гарантиране на доходите и мерки за уязвимите; да направи нужното България да получи оставащите средства по плана за възстановяване; да има твърди национални позиции пред европейските партньори и гласът им да се чува и да е на висок тон.

От настоящия кабинет остава само един министър - Атанас Запрянов в отбраната.

Йотова прие предложенията за министри без възражения. Снимка: Велислав Николов