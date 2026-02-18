Откриха дрога в квартира на чужденец в Банско

Хванаха чужденец с дрога в Банско. В обедните часове във вторник, в курортния град, криминалисти са извършили проверка на квартира в града, ползвана от 45-годишен чужд гражданин. Там са открити около 48 бр. хапчета, които след направен полеви тест са реагирали положително на наркотик. Мъжът е задържан със заповед за задържане до 24 часа и е образувано досъдебно производство. Работата по случая продължава

В хода на проведена специализирана полицейска операция по линия на противодействие на съхранението и разпространението на наркотични вещества, са проверени къща с прилежащи към нея двор и селскостопанска постройка в с. Юруково, общ. Якоруда. Там, на различни места, полицейски служители на РУ-Разлог са намерили и иззели саморъчно направени станиолови топчета, съдържащи общо около 600 грама марихуана и електронна везна. Със заповед за задържане до 24 часа е задържан 26-годишният обитател на имота. Образувано е досъдебно производство.