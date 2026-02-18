ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Шест села в община Айтос останаха без ток

Шест села в община Айтос осъмнаха без ток, заради снеговалежа и силния вятър СНИМКА: Архив

Шест села в община Айтос осъмнаха без ток, заради снеговалежа и силния вятър. Електричество няма и в два квартална града, съобщи БНТ

Към момента няма сигнали за бедстващи хора, съобщиха от общината.

Получени са сигнали за паднали дървета, които се обработват своевременно. Възстановено е електроподаването в село Черна могила, което също беше без ток.

Автобусите на айтоския транспорт пътуват само до и от Бургас на кръгъл час. И пътуването до областният град не е безпроблемно – заради снежната виелица видимостта е нулева.

Общинските пътища за сега са проходими при зимни условия, но от общината призовават хората, ако не е наложително, да не тръгват на път, защото видимостта е силно намалена.

