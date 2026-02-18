Приютът за бездомни във Варна е препълнен, има нужда от дрехи, обувки и спално бельо

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

В момента приютът за временно настаняване на бездомни и социално слаби лица работи на пълен капацитет, настанени са 109 души, при капацитет 100. Директорът на социалната услуга Марко Марков уверява, че ще бъде намерено решение за всеки нуждаещ се.

Настанените получават подслон, топлина и храна два пъти дневно, като спазването на правила за хигиена и безопасност е задължително за всички, съобщиха за "24 часа" от пресцентъра на общината.

В приюта могат да се даряват на място дрехи, обувки и бельо - от това има най-остра и почти постоянна нужда в сезона.

Дрехите и спалното бельо трябва да са изпрани.

Неотдавна, с част от събрани при благотворителна акция средства са били закупени дрехи, обувки, бельо и трайни хранителни продукти за приюта.

С дарения от благотворителната кампания „Купи мече – стопли дете" от почти 7000 евро са купени още технически, помощни и други необходими средства за деца с увреждания, които се отглеждат в приемни семейства, съобщиха от дирекция „Социални дейности" към община Варна.