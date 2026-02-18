ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Мъж е с опасност за живота, след като бойлера му гръмна в Литаково

Мъж получи сериозни изгаряния, след като бойлер гръмна в жилище СНИМКА: Pixabay

Мъж получи сериозни изгаряния, след като бойлер гръмна в жилище в село Литаково, съобщиха от полицията.

Около 20.40 часа на 17 януари е постъпил сигнал за гръмнал бойлер и пострадал мъж в селото. Той бил закаран с частен транспорт във филиала за спешна помощ, откъдето е транспортиран в столична болница и настанен за лечение с 23% изгаряния и с опасност за живота. На адреса му полицейските служители и дежурния екип огнеборци установили възпламеняване и детонация в банята.

По случая е образувано досъдебно производство. Действията по разследването продължават под надзора на прокуратурата.

