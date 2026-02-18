ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Силен вятър и лед унищожиха оранжерии за биологично чисти зеленчуци край Казанлък

Ваньо Стоилов

Лошото време нанесе тежки поражения на оранжериите за биозеленчуци край Казанлък. Снимка: Община Казанлък

Силните пориви на вятъра и заледяването унищожиха създадените от община Казанлък край града оранжерии за отглеждане на биологично чисти зеленчуци, съобщиха от общинския пресцентър.

Поддържането на оранжериите е проект, който община Казанлък развива от години, той е насочен към осигуряване на качествена, прясна и екологично отгледана храна в яслите и градините в общината и за потребителите на услугата "Социален патронаж".

Благодарение на оранжериите на 2600 деца и 364 възрастни хора в общината бе осигурена пълноценна и здравословна храна.

Случилото се е доказателство за безсилието на човека пред природата, но и за волята му да съгради отново разрушеното с любов и грижа, коментират от общината.

