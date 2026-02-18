Полицията в Казанлък откри пистолет в лек автомобил, шофьорът избяга

На 18.02.2026г., в 00:15ч., в Казанлък на бул.''Освобождение'' полицейски екип на РУ - Казанлък предприел спиране със звуков и светлинен сигнал на л.а."Тойота'', но водачът ускорил скоростта си и продължил по ул.''Панайот Хитов'' по земен път. След това се блъснал в тухлена стена и се спрял в телена мрежа на незастроен парцел. След екшъна слязал от автомобила и избягал, съобщават от пресцентъра на ОДМВР в Стара Загора.

При последвалата проверка в автомобила са установени 19-годишен мъж и 15-годишно момиче, като между тях имало пистолет и 5 боеприпаса. По данни на двамата пътници оръжието било на водача на автомобила – 34-годишен мъж. В колата са намерени и иззети още суха зелена тревиста маса, пластмасова бутилка съдържаща бяло вещество и червеникава течност.

Образувано е досъдебно производство под надзора на Районна прокуратура - Стара Загора. 19-годишният мъж е задържан за срок до 24 часа, водачът на автомобила се издирва.