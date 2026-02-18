ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пуснаха движението по магистрала "Тракия" в област...

Лошо време и в Сливен - сигнали за паднали дървета и повреда на цялата тролейбусната мрежа

Ваньо Стоилов

[email protected]

1432
Пречупено от силния вятър в Сливен дърво. Снимка: Община Сливен

Сигнали за паднали дървета, начупени керемиди и повреда на тролейбусната мрежа в Сливен заради лошото време са постъпили на оперативния дежурен телефон в общината, съобщиха от нейния пресцентър.

Поривите на вятъра достигат до 100 километра в час. В момента общинската пътна мрежа е проходима при зимни условия. Пътните артерии в града се обработват от рано сутринта.

На този етап 11 са населените места без ток, като на място работят аварийни екипи по отстраняване на повредите. Усложнена е обстановката и в град Сливен. Няколко паднали дървета са установени в района на бившия спортен магазин, около Колодрума и в други райони на града. Заради на лошото време е повредена цялата тролейбусна мрежа, светофарът на Общинския пазар, прекъснати са ел. кабели в населени места и в Сливен.

Други сигнали до общината са  за начупени керемиди, паднал прозорец в необитаемата детска градина в Младово. 

Аварийните екипи на общината, на пожарната, на общинското предприятие "Озеленяване и гробищни паркове", на комуналните услуги, са на място и работят по сигналите и отстраняване на авариите.

От община Сливен призовават жителите да бъдат внимателни и бдителни на пътя, да се съобразяват с влошените метеорологични условия и да предприемат пътуване само в краен случай.

Пречупено от силния вятър в Сливен дърво. Снимка: Община Сливен

