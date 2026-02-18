ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Еднодневна дървена ваканция обявиха в община Руен

2712
В резултат на усложнената зимна обстановка кметът на община Руен издаде заповед учебните занятия във всички училища на територията на общината да не се провеждат днес Снимка: Архив

В резултат на усложнената зимна обстановка кметът на община Руен издаде заповед учебните занятия във всички училища на територията на общината да не се провеждат днес. Решението е взето с цел гарантиране безопасността на учениците, педагогическия персонал и родителите при затруднена пътна обстановка. Това съобщиха от община Руен във фейсбук. 

В няколко населени места има прекъсване на електрозахранването заради тежките метеорологични условия. Сигналите са подадени към съответните електроразпределителни служби, които работят по отстраняване на авариите.

От общината призовават гражданите да ограничат пътуванията само до неотложни случаи, да използват автомобили, подготвени за зимни условия, и да спазват указанията на компетентните органи.

Администрацията следи непрекъснато обстановката и ще информира своевременно при промяна на ситуацията.

