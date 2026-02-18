ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пуснаха движението по магистрала "Тракия" в област...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22308282 www.24chasa.bg

90-годишен шофьор блъсна жена на пешеходна пътека в Търговище

Ваньо Стоилов

[email protected]

2964

Пешеходка е с фрактура след пътен инцидент в град Търговище, съобщават от пресцентъра на ОДМВР. Произшествието е станало на 17.02.2026 г. около 11,56 ч на ул. "Паисий" в града – в близост до кръстовището с ул. "Хан Крум". Правоспособен 90-годишен водач от Шумен, управляващ в посока бул. „Трети март" собствения си лек автомобил „Форд Фокус" с шуменска регистрация, е блъснал с предната му броня стъпила и преминаваща отдясно наляво по пешеходна пътека тип „зебра" 70-годишна жена от с. Буховци, община Търговище. В резултат на пътния инцидент жената е приета за лечение в МБАЛ - Търговище с фрактура на долен крайник, без опасност за живота й.

На шофьори са взети по надлежния ред проби за евентуална употреба на алкохол или на наркотични вещества. Пробите са отрицателни. По случая е образувано досъдебно производство.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

От гараж в Горубляне до иконичните хотели на Виена - историята на една мебелна компания (Видео)