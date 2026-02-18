90-годишен шофьор блъсна жена на пешеходна пътека в Търговище

Пешеходка е с фрактура след пътен инцидент в град Търговище, съобщават от пресцентъра на ОДМВР. Произшествието е станало на 17.02.2026 г. около 11,56 ч на ул. "Паисий" в града – в близост до кръстовището с ул. "Хан Крум". Правоспособен 90-годишен водач от Шумен, управляващ в посока бул. „Трети март" собствения си лек автомобил „Форд Фокус" с шуменска регистрация, е блъснал с предната му броня стъпила и преминаваща отдясно наляво по пешеходна пътека тип „зебра" 70-годишна жена от с. Буховци, община Търговище. В резултат на пътния инцидент жената е приета за лечение в МБАЛ - Търговище с фрактура на долен крайник, без опасност за живота й.

На шофьори са взети по надлежния ред проби за евентуална употреба на алкохол или на наркотични вещества. Пробите са отрицателни. По случая е образувано досъдебно производство.