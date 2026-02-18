Румяна Бъчварова - началник на кабинета на Гюров като при Борисов

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Румяна Бъчварова ще поеме кабинета на премиера на служебното правителство на Андрей Гюров, научи "24 часа" от сигурен източник.

Точно същата длъжност - началник на кабинета на министър-председателя, тя изпълняваше при Бойко Борисов през 2009 г., когато той за първи път стана премиер.

Бъчварова после стана и вицепремиер и министър на вътрешните работи, а след излизането й от изпълнителната власт бе посланик на България в Израел.

Името й бе сред първите, за които неофициално се разбра, че ще има роля в новия служебен кабинет, като сред обсъжданите варианти първоначално е бил да поеме вицепремиерски пост.