Румяна Бъчварова - началник на кабинета на Гюров като при Борисов

Румяна Бъчварова ще поеме кабинета на премиера на служебното правителство на Андрей Гюров, научи "24 часа" от сигурен източник.
Точно същата длъжност - началник на кабинета на министър-председателя, тя изпълняваше при Бойко Борисов през 2009 г., когато той за първи път стана премиер.
Бъчварова после стана и вицепремиер и министър на вътрешните работи, а след излизането й от изпълнителната власт бе посланик на България в Израел.
Името й бе сред първите, за които неофициално се разбра, че ще има роля в новия служебен кабинет, като сред обсъжданите варианти първоначално е бил да поеме вицепремиерски пост.