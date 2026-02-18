ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Румяна Бъчварова - началник на кабинета на Гюров като при Борисов


Румяна Бъчварова КАДЪР: NOVA NEWS

Румяна Бъчварова ще поеме кабинета на премиера на служебното правителство на Андрей Гюров, научи "24 часа" от сигурен източник.

Точно същата длъжност - началник на кабинета на министър-председателя, тя изпълняваше при Бойко Борисов през 2009 г., когато той за първи път стана премиер.

Бъчварова после стана и вицепремиер и министър на вътрешните работи, а след излизането й от изпълнителната власт бе посланик на България в Израел.

Името й бе сред първите, за които неофициално се разбра, че ще има роля в новия служебен кабинет, като сред обсъжданите варианти първоначално е бил да поеме вицепремиерски пост.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               



