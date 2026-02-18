Криминално проявен задигна телефон и рибарски такъми от 2 коли в Пловдив

Извършител на взломни кражби от два автомобила е задържан от служители на Шесто РУ в Пловдив, съобщават от полицията. Мъжът има предишни криминалистични регистрации. Полицейската мярка спрямо него е взета след събрани доказателства, че от началото на годината задигнал мобилен телефон и рибарски пособия от две коли, паркирани на територията на район „Източен". Материалите по случаите са докладвани в прокуратурата.
