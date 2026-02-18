Найден Тодоров за трети път служебен министър на културата

За трети път поста на служебен министър на културата ще заеме Маестро Найден Тодоров.

За първи път той стана министър през 2023 година във второто правителството на Гълъб Донев, а през 2024 година – в правителството на Димитър Главчев.

Извън политиката той е един от най-уважаваните български диригенти с активна международна кариера и широк репертоар - от симфоничната музика до оперни продукции и съвременни стилове. Наред с международната си дейност той играе ключова роля в развитието на музикалния живот в България чрез художествени и институционални инициативи.

Найден Тодоров е работил с всички български държавни оркестри и оперни театри, както и с много оркестри и оперни театри в Европа, Азия, Северна и Южна Америка и Африка, между които се открояват Виенският симфоничен оркестър, Виенската народна опера, Берлинският симфоничен оркестър, Филхармонията на Богота - Колумбия, Националният оркестър на Бразилия, Филхармонията на Токио и мн. др.

От 2017 година е директор на Софийската филхармония, с която гостува на някои от най-престижните сцени в Европа – зала „Бозар" – Брюксел, Музикферайн – Виена, голямата зала на Берлинската филхармония. В концертите си със Софийската филхармония Найден Тодоров работи с някои от най-изявените по света певци и инструменталисти.

Точно миналата година - на 18 февруари, Н. Пр. посланикът на Румъния в София г-жа Бръндуша Предеску връчи на маестро Тодоров ордена „Културни заслуги" с ранг „Велик офицер", за „Популяризиране на културата" на специална церемония в Посолството на Румъния.