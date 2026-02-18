Атанас Запрянов остава министър на отбраната в четвърто поредно правителство

Атанас Запрянов, който бе министър на отбраната в редовното правителство с премиер Росен Желязков, остава на поста и в служебното правителство на Андрей Гюров, което днес бе одобрено от президента Илияна Йотова. Преди да се присъедини към министрите от кабинета "Желязков", Запрянов бе служебен министър във военното ведомство и в двата кабинета на Димитър Главчев.

Запрянов е генерал-лейтенант от Българската армия.

Роден е на 16.04.1950 г. в с. Драгойново. Завършил е Техникум по механотехника в гр. Пловдив през 1965 г. А по-късно Висшето народно военно училище „В. Левски" гр. Велико Търново, където се дипломира като магистър инженер - профил „Свързочни войски" през 1974 г. Запрянов е завършил и Военната академия по свръзките „Будьони", Санкт Петербург, Русия (магистър по военно дело) през 1982 г.; Генералщабен факултет на Военната академия „Г. С. Раковски" (стратегическо ръководство на въоръжените сили) през 1995 г.; Стратегически курс в Колеж по информация и киберпространство на Националния университет по отбраната, Вашингтон, САЩ (Главен информационен мениджър и мениджър по защита на информационната инфраструктура) през 2001 г.

Минал е курсове в Колежа на НАТО в Рим (за подготовка на офицери) и за висш ръководен състав в Генералщабния колеж на Франция в Париж.

Запрянов е заемал редица длъжности в Българската армия. През 1999 г. получава първото си висше военно звание генерал-майор.

В периода 2002 г. - 2003 г. е началник на Военната академия „Г. С. Раковски", а от 2003 г. до 2006 г. изпълнява длъжността заместник-началник на Генералния щаб на Българската армия по ресурсите.

През 2003 г. му е присвоено военно звание генерал-лейтенант.

Работил е като военен представител на България във Военния комитет на НАТО и Военния комитет на ЕС в Брюксел, Белгия в периода юни 2006 г- март 2010 г. През април 2010 г. преминава в резерва.

За времето на кадровата си военна служба е награждаван с ордени и медали, включително орден „За военна заслуга първа степен".

Запрянов е бил съветник в политическите кабинети на военните министри Аню Ангелов и Николай Ненчев. Бе зам.-министър на отбраната в периода 05.07.2016 г. до юни 2021 г. На същия пост бе назначен и когато министър на отбраната стана Тодор Тагарев в кабинета "Денков" (юни 2023 г. до април 2024 г.).

По времето на Запрянов в МО бяха сключени важни договори за модернизацията на армията. България бе одобрена и за финансиране от над 3,2 млрд. евро по европейския механизъм за инвестиции в отбраната SAFE. През 2025 г. пристигнаха първите 8 самолета F-16 за българските ВВС. В началото на януари Запрянов обяви, че некомплектът в армията е намалял 4,3%, а всички конкурси за наемане на нови военнослужещи са завършили успешно.