Вижте кой е Андрей Янкулов, от когото се очаква да махне Сарафов

Андрей Янкулов, който ще е вицепремиер и министър на правосъдието, е част от Антикорупционния фонд, организацията, която първа разкри двата най-големи скандала в съдебната система - "Осемте джуджета" и Мартин Божанов - Нотариуса.

Вчера пък името на организацията се появи в проверката на МВР по случая "Петрохан". Оказа се, че АКФ през 2024 г. е поискал по Закона за достъп до информация справка от вътрешния министър дали има проверки срещу организацията на Ивайло Калушев, наречена Национална агенция за контрол на защитените територии. От АКФ определят тогава проверките като институционален тормоз.

Янкулов е роден през 1980 г. в гр. София. Завършва Немската езикова гимназия през 1999 г. и специалност право в Софийския университет "Св. Климент Охридски" през 2005 г. След дипломирането си започва работа като юрисконсулт, а през 2007 г. след спечелен конкурс постъпва в Софийска районна прокуратура (СРП), където работи в отдел "Общоопасни и други престъпления".

Член е на Комисията за професионална етика към СРП в периода 2010 - 2014 г. и на Националната прокурорска мрежа за международно правно сътрудничество в периода 2013 - 2014 г. През август 2014 г. Янкулов е назначен за заместник-министър на вътрешните работи, а в периода ноември 2014 г. - февруари 2016 г. е заместник-министър на правосъдието с ресор правителствената политика в областта на изпълнение на наказанията.

След връщането си в СРП работи в отдел "Изпълнение на наказанията" до септември 2017 г., когато след конкурс е повишен в Софийска градска прокуратура (СГП). В СГП работи в отдел "Международен и изпълнение на наказанията" до края на 2019 г., когато подава оставка като прокурор. От началото на 2020 г. Янкулов е адвокат в Софийската адвокатска колегия и се присъединява към екипите на неправителствената организация "Антикорупционен фонд" и консултантската компания "PMG Analytics".

Професионалните му интереси са насочени към наказателното право, наказателния процес, наказателно изпълнителното право, международното сътрудничество по наказателноправни въпроси и политиките в областта на изпълнение на наказанията.

Като министър на правосъдието той ще председателства Пленума на ВСС. Той може и да постави на вниманието на Прокурорската колегия оставането на Сарафов като и.ф. главен прокурор. Крайното решение обаче е в ръцете на кадровиците.