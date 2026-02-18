Хасан Адемов - лекарят, който знае всеки проблем в социалната политика

Анестезиологът д-р Хасан Адемов за втори път ще влезе в ролята на социален социален министър. Той е един от експертите и знае наизуст всеки закон в тази сфера. Биле е депутат в 11 парламента, а за кратко дори решава да се оттегли от активната политика.

За първи път влезе в социалното министерство през 2013 г. По политически причини му се наложи да спре вдигането на изискуемите възраст и стаж за придобиване право на пенсия. Един от най-добрите експерти по социалните теми в България. При него минималната заплата стана 340 лв., а минималната пенсия - 155 лв. Размрази размера на пенсиите и те бяха индексирани с 3% по швейцарското правило. Въведе право на пенсия по-рано, но с намален размер. С четири месеца се намали срокът, върху който ще се изчисляват майчинските.

Това, че ще избере медицината за своя професия, било ясно още от ранните години на бъдещия политик. Дядо му се занимавал с лечение, изучавал източната медицина в Турция. По-голямата му сестра и мъжът също поели по този път.. Племенникът му д-р Дениз Бакалов е ендокринолог, а племенницата - терапевт.

Кариерата на лекар за д-р Адемов започва през 1979 г. По разпределение го изпращат в селския участък в близкото село Йонково. По-късно започва работа в болницата в Исперих. Там се запознава и с бъдещата си жена - медицинската сестра Бехтидже. През 1984 г. се ражда синът им Артам, а през 1993 г. и Аян.

Синът му Артам сбъдва детската си мечта и завършва стоматология, а Аян

През всичките години д-р Адемов рядко пропуска неделя, в която да не се прибере в Исперих, въпреки че разстоянието от столицата е 400 км само в едната посока.

Анестезиологът разказа преди години пред "24 часа", че в началото, като станал депутат, професията много му липсвала. Мъчел се да компенсира с много четене, но заради очертаващата се и занапред липса на свободно време ще го остави за по-добри времена.