До 5 г. затвор грозят нелегални продавачи на райски газ

Пациентите ще получават отпуск до 4 часа за явяване на годишен профилактичен преглед, решиха депутатите на първо четене

Нови по-тежки глоби, включително и затвор, грозят хората, които продават нелегално райски газ. Това реши на първо четене мнозинството в парламента през промени в Закона за здравеопазването.

Текстовете минаха с почти пълно единодушие - "за" бяха 161 депутати, без "против", а само трима се въздържаха.

Измененията бяха провокирани от ГЕРБ, които настояха за ограничаване на продажбата и разпространението на райски газ, както и изрична забрана за достъпа му от непълнолетни. Ако райският газ се използва за цели различни от медицински, или извън в хранителната индустрия, нарушителите ще бъдат наказвани с до 5 години затвор и санкция от до 5 хил. лв. Ако количествата са били особено големи, тогава може да попаднат в затвора между 2 и 5 години, плюс да бъдат глобени до 10 000 лв. За тази цел уредбата на употребата на райски газ се вади от Закона за здравето и се мести в Наказателния кодекс, обясни по време на дискусиите в правната комисия Лъчезар Иванов.

По-високи глоби ще има за родители и настойници, които не придружават малолетните или непълнолетните си деца съответно след 20:00 ч. и след 22:00 ч. в заведения за хранене и развлечения.

Другият законопроект, който стигна до пленарната зала и бе приет, е на ПП-ДБ. Събра 122 гласа.

Той е насочен към засилване на профилактичните прегледи. В него бе записано създаването на структуриран профилактичен календар и създаване на условия за гарантиране финансирането на национални здравни програми от държавата. През системата на Националната здравно-информационна система (НЗИС), като гражданите ще получават съобщения за задължителния профилактичен преглед.

Има и идея за "регламентиран отпуск" от 4 часа при явяване на преглед. Васил Пандов подчерта, че се изготвя и нормативна стандартизация за качество на болничната храна - ще става с наредба от здравния министър.

Част от критиките бяха срещу идеята автоматизирано НЗОК да изпраща писма до всеки пациент, според "Възраждане" това е хаотично и се губи връзката лекар-пациент. Хората на Костадин Костадинов не са съгласни и с идеята стотици НПО да правят предложения до здравния министър, той да се произнася по всяко. И днес те могат да правят такива, но министърът не е задължен. Министерството трябва да определя държавната здравна политика, настоя Маргарита Махаева.

Не минаха измененията, инициирани от МЕЧ - само около 70 депутати ги подкрепиха, включително от ПП-ДБ, "Възраждане" и "Величие". Идеята им бе в целодневните и в седмичните детски градини да могат да се откриват яслени групи, като отделно звено, в което "медицински и други специалисти отглеждат, възпитават и обучават деца от тримесечна до тригодишна възраст". Освен това планът на МЕЧ е директорите на общински детски ясли и на общински детски кухни, както и медицинските и други специалисти в яслите работят по договор, сключен с кмета на съответната община. Според Христо Расташки от МЕЧ така специалистите няма да са подчинени само на директорите. Яслените групи в детските градини трябва да са самост звено, а контролът над медицинските спец може пак да се осъщ от директора, чрез опълномощаване от кемта на съответната община, обясни депутатът.

Ивайло Папов от "Възраждане" подчерта, че харесват философията, че ясленото дело трябва да е в здравното министерство. "Опитват се да го набутат на образователното, а то не иска. Тези деца първо трябва да са здрави. Този закон уточнява някои неща - яслените заведения са някак "във въздуха". Текстовете може да се прецизират", даде той подкрепата си за текстовете на МЕЧ. МЗ трябва да е принципал за здравна политика, за да знаем кой е виновен, НПО нямат място в бг здравеопазване, и в образованието, каза той.

При дискусиите в парламентарната здравна комисия министърът на здравеопазването доц. Силви Кирилов уточни, че яслените групи не са самостоятелно юридическо лице и затова е нужно да се осигури съгласуваност между Закона за здравето и Закона за предучилищното и училищното образование.

Преди дни и Столичната община изпрати до парламента писмо, с което се оплака от задълбочаващата се криза с недостига на медицински сестри в детските ясли и яслените групи. В документа се призоваваше парламентът да промени спешно регулацията на яслите, а дейността да премине от компетенциите на здравното към образователното министерство.

ПП-ДБ имаха и текстове, облекчаващи гражданите с ТЕЛК, които използват електронната система и без електронен подпис. "Системата на ТЕЛК се източва от хора, които за едни парко място или допълнителен доход подкупва лекари и стават неприятни неща. Това е на гърба на реално нуждаещи се пациенти", заяви Божидар Божанов. Автоматична оценка на риска, на база на данните в информационните системи, според него ще намали броя на хора с ТЕЛК. Масово въздържане (от 122 депутати) и само 48 "за" обаче го оставиха извън опциите за разглеждане на второ четене.

Стела Николова пък представи предложенията на ПП-ДБ за подобряване на условията в психиатричните лечебни заведения. От "Възраждане" се ядосаха на намеренията им да дадат голям достъп и правомощия на НПО-та, както и да подронват авторитета на специалистите. Заподозряха, че ще има и разкриване на пациентската тайна.

Десислав Тасков от БСП обясни, че са за текстовете срещу райския газ и отбеляза, че някои части, особено свързани с наказанията трябва да се коригират.

При гласуването последният законопроект събра само 31 гласа "за", само от ПП-ДБ. 118 депутати бяха категорично против, а 34 се въздържаха - шестима от ГЕРБ, по един от ДПС-НН и независим, трима от БСП, 6 от "Величие", 11 от ИТН и 4 от АПС).

Против предложенията на Николова бе д-р Тасков от БСП. "Намеренията там са добри, но като лекар смятам, че не това е моделът, за да са позитивни нещата както за пациентите, така и за работещите в сферата. Психиатрите не само са полагали Хипократова клетва, а и са много интелигентни, дължим им не контрол от НПО, а по-добри условия за труд", каза урологът. Сподели, че и детската психиатрия има нужда от повече внимание, включително и остойностяването на клинични пътеки за определени проблеми.