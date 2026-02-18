Несменяем заместник стана министър на туризма

Ирена Георгиева, която е заместник-министър на туризма без прекъсване още от времето на Николина Ангелкова, поема поста министър на туризма в служебния кабинет на Андрей Гюров. Нейният 25-годишен стаж винаги е бил свързан с бранша, независимо че е завършила социология в СУ „Св. Клиент Охридски".

Тя е работила в бранша и преди да влезе в държавното управление – била е последователно екскурзовод, служител на туристическа агенция и е един от основателите на Асоциацията на българските туроператори и туристически агенции, чийто председател беше непосредствено преди Николина Ангелкова да я вземе в министерството за свой заместник.

На практика Ирена Георгиева е работила като заместник с всички министри на туризма оттогава досега – общо 7 човека от най-различни партии, без някой да е помислял изобщо да я сменя, тъй като е всепризнат експерт и върши много работа.