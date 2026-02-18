Завършилият три университета от Бръшляновата лига Георги Клисурски ще управлява финансите

Служебният финансов министър Георги Клисурски, на когото Андрей Гюров поверява управлението на държавните финанси може да се окаже най-младият "началник" на финансите след 1990 г. Въпреки младостта си, той има забележителна професионална експертиза.

Роден на 17 януари 1991 г. в София. Завършва Американския колеж в София през 2010 г. с най-висок успех, а при дипломирането си получава и престижната награда за цялостен принос към колежа Floyd H. Black. Пише, редактира и участва в издаването на училищния вестник College Life. Президент на клуба по планинарство. Част от отбора на колежа по баскетбол и рекордьор на дисциплината 1 миля – 4 мин и 41 секунди.

През 2014 г. получава степен бакалавър от Дартмутския колеж в САЩ, един от 8-те в Бръшляновата лига. Придобива двойна специалност икономика и инженерни науки. В 3-ти курс получава „президентска стипендия" от Дартмут, за да подпомага изследователската дейност на професор Ерик Мансур от катедрата по икономика.

Скоро към образованието си добавя и бизнес администрация със специалност финанси от водещото бизнес училище Уортън в Университета на Пенсилвания – #1 в света според класацията на Financial Times.

Степента, с която най-много се гордее самият той е, е магистърът по държавно управление от Харвард, училището по политика Джон Кенеди. В Харвард Георги работи в Центъра за международно развитие на професор Рикардо Хаусман, изследва и разработва труд за икономическото развитие на България и получава допълнителен сертификат за мениджмънт и лидерство.

Приема присърце мотото на училището „Попитайте какво вие може да направите за родината си" („Ask what you can do") и се завръща в България през декември 2021 г., за да се присъедини към политическия кабинет в Министерството на финансите.

Той бе зам.-министър на финансите в кабинета "Денков" и съветник на вицепремиера по европейските фондове и министър на финансите Асен Василев по време на кабинета "Петков".

От август 2022 г. до март 2023 г. бе председател на Съвета на директорите на "България Хели Мед Сървиз" ЕАД. На 26 юли 2025 г. и напусна партия "Продължаваме промяната". Стана част от екипа на столичния кмет Васил Терзиев през миналата година и пое финансите.



