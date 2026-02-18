Сергей Игнатов за втори път министър на образованието

Основателят на египтологията у нас е два мандата ректор на Нов български университет

Като министър въвежда рейтинговата система на висшите училища

"Целта на средното образование е, когато завършиш, да има едно завършено човешко същество. Няма значение, че след време много формули, теореми, аксиоми, дати от историята може да си ги забравил. Мисля, че тази цел на училището може да бъде подпомогната, ако има специален фокус върху хуманитарното образование."

Това каза в интервю за "24 часа" проф. Сергей Игнатов през ноември, който днес бе избран за служебен министър на образованието и науката. Основателят на египтологията в България за втори път е на този пост. Оглавява образованието и от 19 ноември 2009 г. до 6 февруари 2013 г. По време на мандата му бе въведена рейтинговата система на висшите училища. Редовен гост на "Академичните Оскари", които организира "24 часа".

Заместник-министър на образованието от август 2009 г.

Сергей Игнатов е роден на 6 август 1960 г. във Видин. Завършил египтология в Санктпетербургския държавен университет. През 1994 г. става доктор на Санктпетербургския държавен университет. Специализирал е в Оксфорд. Специалист е по древноизточни езици. Доктор на историческите науки от юни 2009 г. Два мандата е ректор на Нов български университет. Ръководител на Българския институт по египтология към НБУ. От 2018 до 2023 г. е ректор на Европейския университет за хуманитарни науки във Вилнюс, Литва. Почетен професор е на Нов български университет.