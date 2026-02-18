ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Кой е новият министър на спорта Димитър Илиев

Кой е новият министър на спорта Димитър Илиев

Димитър Илиев отново е министър на спорта. СНИМКА: АРХИВ

50-годишният рали шампион Димитър Илиев - бивш спортен министър в редовното правителство на Николай Денков, оглавява Министерството на младежта и спорта и в служебния кабинет на Андрей Гюров.

Димитър Илиев е роден на 2 август 1975 в София. Син е на известния автомобилист Владимир Илиев (бивш национален състезател, преподавател в НСА). Служебният министър на спорта е семеен, има две деца.

Димитър Илиев завършва средното си образование в Професионална гимназия по транспорт, а през 1998 г. и висше образование в Националната спортна академия, специалност „Автомобилизъм".

Състезателната си кариера започва през 1994 г.

Превръща се в един от много успешните български автомобилни състезатели - осемкратен шампион в родния рали шампионат (2000, 2001, 2006, 2007, 2008, 2011, 2012 и 2013 г.).

Димитър Илиев е един от тримата българи, печелили най-престижното автомобилно състезание в страната – Рали "България". През 2007 г. той триумфира в състезанието, което е и кръг от Европейския рали шампионат. И става вторият българин с този успех след Илия Чубриков през 1971 г. През 2008-а победител е Крум Дончев. 

Димитър Илиев се отказва от спорта през 2013 г. След това става  преподавател в катедра „Технически и ледени спортове" в НСА, сектор „Автомобилен и мотоциклетен спорт". 

Той е сред най-големите експерти по пътна безопасност в България.

Той е основател на първата академия по безопасно шофиране, като годишно предава своя опит на над 2000 души.

През 2022 г. беше назначен за заместник-председател на Държавна агенция "Безопастност на движението по пътищата". 

През 2023 г. е назначен за спортен министър в редовния кабинет на Николай Денков, управлявал от юни същата година до март 2024-а.

През февруари 2026-а Димитър Илиев се завръща на поста в служебния кабинет на Андрей Гюров. 

