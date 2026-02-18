Съдия Емил Дечев е критик на прокуратурата и зам.-министър на правосъдието в 3 правителства

Предложеният за вътрешен министър Емил Дечев е съдия в наказателното отделение на Софийски градски съд с над 30 г. опит като практикуващ юрист. За последно името му нашумя, когато се отведе по делото срещу Кирил Петков и Божидар Божанов, защото е бил зам.-министър на правосъдието в редовното правителство на Петков. Освен в този кабинет е бил на същата позиция и в два служебни. След това отново се върна като съдия в Софийския градски съд.

Емил Дечев е един от критиците на прокуратурата в този й вид.

Роден е в Плевен на 5 май 1970 г. Завършил е право в Софийския университет „Св. Климент Охридски" през 1996 г.. година по-късно започва работа като следовател в Столичната следствена служба. През 2000 г. се връща в родния си град като съдия в районния съд, но три години по-късно се мести в Софийския районен съд. От януари 2012 г. е наказателен съдия в Софийския градски съд. Емил Дечев има магистратура по Право на Европейския съюз от Университета Нанси 2, Франция, както и от СУ „Св. Климент Охридски". Бил е на стаж в Съда на ЕС като съдебен помощник към кабинета на датския съдия Бо Ларсен.

През 2017 г. Емил Дечев беше кандидат за член на Висшия съдебен съвет. Той е един от активните член на Съюза на съдиите в България.