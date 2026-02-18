ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Водоемите във Великотърновска област са под денонощно наблюдение, няма опасност от наводнения

Дима Максимова

Реките в региона на Велико Търново са под критичните си нива

Организирано е денонощно наблюдение на нивата на водоемите във Великотърновска област по повод обилните валежи през последните дни. Това съобщи областният управител Юлия Ликоманова-Мутафчиева.

Към момента реките Янтра, Белица , Джулюнска и Голяма река са под критичното ниво.

Данните сочат, че нивото на р.Янтра в квартал „Чолаковци" във Велико Търново е 2 метра при критични 4,50 метра, а в с.Каранци е 2,30 метра при критични 5 метра. Река Белица в Килифарево е 0,81 метра при критични 2,50 метра. Река Джулюнска е достигнала2,29 метра при критични 5 метра, а р.Голяма река, която преминава през община Стражица е 1,25 метра при критични 3 метра.

Покачва се нивото на язовир „Йовковци". Наличният обем към момента е 61,89% . Средният денонощен приток е 11,552 куб.м./сек., а средният денонощен разход е 0,732 куб.м./сек.

"Всички отговорни институции следят обстановката във Великотърновска област и са в готовност да предприемат мерки при необходимост. Екипите са във връзка и периодично докладват в Областна администрация за ситуацията, свързана с валежите", заяви Областният управител Юлия Ликоманова-Мутафчиева.

