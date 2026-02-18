ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Стратегия за подкрепа на източните региони на ЕС, ...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22308868 www.24chasa.bg

Регионалната министърка Ангелина Бонева отговаряше за санирането в кабинета на Гълъб Донев

2652
Зам.-министърката на регионалното развитие и благоустройството Ангелина Бонева в кабинета "Гълъб Донев" ще бъде титуляр на министерския пост в кабинета "Андрей Гюров". СНИМКИ: ВЕЛИСЛАВ НИКОЛОВ

Новият регионален министър Ангелина Бонева е опитен държавен чиновник, чийто стаж е минал през министерствата на икономиката, на финансите и на самото регионално министерство. Тя е завършила европейски науки в университета в Грац, Австрия, а преди това има бакалавърска степен от Оксфорд. 

Бонева веднъж вече бе заместник-министър в МРРБ във втория служебен кабинет на Гълъб Донев и тогава отговаряше за програмите за саниране, тъй като преди това беше главен директор на Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие". Като такъв по нейно време стартираха сегашните проекти за саниране на жилищни сгради, финансирани по плана за възстановяване и устойчивост. Преди това е работила като директор „Проектна информация и финансиране" във Фонда на фондовете и по европрограми и проекти в Министерство на финансите и Министерство на икономиката.

Зам.-министърката на регионалното развитие и благоустройството Ангелина Бонева в кабинета "Гълъб Донев" ще бъде титуляр на министерския пост в кабинета "Андрей Гюров". СНИМКИ: ВЕЛИСЛАВ НИКОЛОВ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

От гараж в Горубляне до иконичните хотели на Виена - историята на една мебелна компания (Видео)