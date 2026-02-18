Регионалната министърка Ангелина Бонева отговаряше за санирането в кабинета на Гълъб Донев

Новият регионален министър Ангелина Бонева е опитен държавен чиновник, чийто стаж е минал през министерствата на икономиката, на финансите и на самото регионално министерство. Тя е завършила европейски науки в университета в Грац, Австрия, а преди това има бакалавърска степен от Оксфорд.

Бонева веднъж вече бе заместник-министър в МРРБ във втория служебен кабинет на Гълъб Донев и тогава отговаряше за програмите за саниране, тъй като преди това беше главен директор на Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие". Като такъв по нейно време стартираха сегашните проекти за саниране на жилищни сгради, финансирани по плана за възстановяване и устойчивост. Преди това е работила като директор „Проектна информация и финансиране" във Фонда на фондовете и по европрограми и проекти в Министерство на финансите и Министерство на икономиката.