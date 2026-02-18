ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Юлиан Попов, чиято цел бе да зариби Перловската река, отново екоминистър

5184
Юлиан Попов

В Перловската река в София доказано вече плуват мрени и щипок, което може да се приеме за финал на иначе приетото и коментирано с усмивка обещание на Юлиян Попов от времето му като екоминистър по време на правителството на Николай Денков.

Сега Попов отново влиза в екоминистерството, избран от служебното правителство на Андрей Гюров. Той заемаше преди 10 г. същия пост в служебното правителство на Марин Райков от март до май 2013 г.

Попов е завършил българска филология в СУ "Св. Климент Охридски". Работи по проекти, свързани с институционално развитие, политики на околната среда, климата и образованието. Автор е на книги и на голям брой публикации. Пише по широк кръг от актуални теми, негови коментари публикува и "24 часа".

Попов е един от основателите на Нов български университет. Когато преди 10 г. стана министър, се отказа от британското си гражданство. В неговия род има две известни фигури от българската история - Никола Габровски и Георги Рафаилович. Съпругата му Таня е правнучка на първия български министър-председател след Освобождението - Тодор Бурмов. Имат двама синове.

Юлиан Попов

