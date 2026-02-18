Мъж нападна с нож кучето на съседката си, лаело и го дразнело

Мъж, употребил алкохол е нападнал с нож куче, при което е пострадал, съобщиха от ОДМВ Хасково.

Около 14,30 часа на 17 февруари на спешния телефон е подаден сигнал, че мъж, живеещ на улица „Антим" в Хасково е нападнал с нож кучето на съседката си. На място е изпратен автопатрул, който установил, че синът на жената отвел кучето порода „Алабай" във ветеринарната клиника. Но кървави следи водели към съседния апартамент, където живеел мъж на 47г. Той бил във видимо нетрезво състояние и с наранявания по ръцете и главата, вследствие от ухапвания от кучето. Мъжът признал, че пробол кучето с нож, тъй като от доста време лаело и го дразнело.

Оказана му е медицинска помощ, но поради сериозността на травмите е транспортиран в болница без опасност за живота. За живота на кучето също няма опасност, то е настанено във ветеринарна клиника в Димитровград.

Ножът е иззет по надлежния ред и е образувано досъдебно производство.